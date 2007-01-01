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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel
10 оценок
94 290
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Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel

Артикул: CH-088-734
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы из нержавеющей стали, созданный для тех, кто ценит практичность, долговечность и универсальный стиль.

Пирамидальная форма обеспечивает равномерное распределение тепла, создавая комфортную зону для отдыха. Корпус из высококачественной нержавеющей стали не боится коррозии, устойчив к перепадам температур и легко очищается от загрязнений. Благородный серебристый цвет делает эту модель идеальным решением для любых интерьеров: от классических до самых современных. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м², где могут разместиться до 10 человек. Столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт уютную атмосферу и служит дополнительным источником света.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность5000 Вт
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1380 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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