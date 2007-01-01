Характеристики товара
Описание
Это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы из нержавеющей стали, созданный для тех, кто ценит практичность, долговечность и универсальный стиль.
Пирамидальная форма обеспечивает равномерное распределение тепла, создавая комфортную зону для отдыха. Корпус из высококачественной нержавеющей стали не боится коррозии, устойчив к перепадам температур и легко очищается от загрязнений. Благородный серебристый цвет делает эту модель идеальным решением для любых интерьеров: от классических до самых современных. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м², где могут разместиться до 10 человек. Столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт уютную атмосферу и служит дополнительным источником света.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес26 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность5000 Вт
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет