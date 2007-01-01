Характеристики товара
Описание
BH-2000 - это уличный обогреватель инфракрасный электрический, максимальная мощность которого составляет 2000 Вт.
Прибор предназначен для эффективного обогрева самых различных зон и может успешно использоваться как на открытом воздухе, так для обогрева террас, веранд.
Инфракрасные электрообогреватели этой линейки находят свое применение в беседках, как обогреватели для уличных кафе, открытых ресторанных площадок, а также во множестве других мест. Необходима только возможность подключения к электрической сети.
Электрообогреватель имеет класс защиты IP 67. Его корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, что позволяет эксплуатировать данную модель практически при любых погодных условиях:
в диапазоне температур от -20°C до +30°C,
при воздействии на обогреватель даже таких внешних факторов, как пыль, дождь и снег.
Инфракрасный электрообогреватель отличается современным, стильным дизайном, благодаря которому он отлично впишется в любой интерьер - от уличной беседки до патио-зоны.
Инфракрасный обогреватель такой модели практически не занимает места, так как его монтаж выполняется либо на вертикальную поверхность (стену), либо на горизонтальную поверхность (потолок).
Если необходимо иметь возможность перемещения электрообогревателя, то тогда его можно разместить на мобильной стойке. Мобильная стойка в комплект поставки не входит, при необходимости она может быть приобретена отдельно.
В обогревателе в качестве нагревательного элемента используются инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия - не менее 95% потребляемой этими лампами мощности конвертируется в тепловой поток.
Высокая эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет того, что повышается температура окружающих предметов, которые находятся в зоне действия уличного обогревателя. Энергия не тратится на нагревание воздуха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина77 мм
- Высота130 мм
- Вес2 кг
- Материалалюминий
- Мощность2000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет