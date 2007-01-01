Характеристики товара
Описание
WWT 13I TOTAL Black — это не просто уличный обогреватель, а стильный акцент вашей террасы, создающий атмосферу уюта.
В отличие от стандартных моделей, эта версия TOTAL выполнена в едином чёрном цвете: все элементы корпуса, стойка и ножки покрыты прочной порошковой краской, что исключает серебристые вставки и создаёт цельный, благородный образ. Мощности 13 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны до 25 м², где могут разместиться до 10 человек. Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра не только согревает, но и служит источником света и романтической атмосферы.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству — вы можете установить его в любом месте участка. При этом устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе, не жертвуя пространством. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес26 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет