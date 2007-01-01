Характеристики товара
Описание
WWT R100-T2 — уличный обогреватель-камин на пеллетах в полностью чёрном корпусе с чёрным отражателем, мощностью 6,5 кВт, версия модели R100 в едином монохромном исполнении.
В качестве топлива используются пеллеты — гранулы из древесных отходов, которые горят чище и обходятся дешевле газа. Обогреватель работает по принципу тяги Вентури: горячий воздух поднимается через узкий участок трубы и создаёт вакуум, который втягивает свежий воздух через прорези в нижней части печи, поддерживая горение без электричества, газа и вентиляторов. Мощность 6,5 кВт — почти вдвое выше базовой модели R80 — эффективно прогревает пространство в радиусе до 3 метров.
Высота корпуса 1722 мм и вес 14,8 кг делают WWT R100-T2 заметным архитектурным объектом площадки. В отличие от модели R100-T1, у которой отражатель выполнен из нержавеющей стали, отражатель WWT R100-T2 окрашен в чёрный цвет — корпус выглядит цельным и монохромным, без металлического контраста сверху. Механическое управление без термостата сохраняет простоту использования и экономию пеллет. Одной заправки бункера хватает примерно на 2,5 часа непрерывного горения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина583 мм
- Ширина300 мм
- Высота1722 мм
- Вес14.8 кг
- Мощность6500 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки555 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки17.8 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет