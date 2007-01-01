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Настоящее фото товара Чехол для настольного обогревателя Хугетт Таблтоп Стил, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для настольного обогревателя Хугетт Таблтоп Стил
7 оценок
8 590
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Чехол для настольного обогревателя Хугетт Таблтоп Стил - фото 1Чехол для настольного обогревателя Хугетт Таблтоп Стил - фото 2

Чехол для настольного обогревателя Хугетт Таблтоп Стил

Артикул: CH-088-770
7 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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