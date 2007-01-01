Характеристики товара
Описание
Спинка стула – прочный металлокаркас обтянутый тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Сиденье стула, изготовлены фанеры и обито тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – цельносварной каркас из стальной трубы диаметром 18 мм и профильной трубы 30х15 мм покрытой полимерным защитным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина570 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет