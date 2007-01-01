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Настоящее фото товара Стул Адем, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Адем, оранжевый
15 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Адем, оранжевый - фото 1Стул Адем, оранжевый - фото 2Стул Адем, оранжевый - фото 3Стул Адем, оранжевый - фото 4Стул Адем, оранжевый - фото 5

Стул Адем, оранжевый

Артикул: CH-088-442
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина555 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Спинка стула – прочный металлокаркас обтянутый тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Сиденье стула, изготовлены фанеры и обито тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – цельносварной каркас из стальной трубы диаметром 18 мм и профильной трубы 30х15 мм покрытой полимерным защитным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина555 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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