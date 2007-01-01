Характеристики товара
Описание
Sover — стильный дизайнерский стул с узнаваемым силуэтом и акцентом на визуальную лёгкость. Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, Sover одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.
Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.
Варианты упаковки
Коробка квант 1 шт: 670 × 470 × 280 мм
Коробка квант 2 шт: 700 × 470 × 330 мм
Коробка квант 4 шт: 750 × 465 × 500 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый, черный
- Материал ножекПолипропилен
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет