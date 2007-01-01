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Стул Cover B

Артикул: CH-076-565
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Sover — стильный дизайнерский стул с узнаваемым силуэтом и акцентом на визуальную лёгкость. Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, Sover одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.

Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.

Варианты упаковки
Коробка квант 1 шт: 670 × 470 × 280 мм
Коробка квант 2 шт: 700 × 470 × 330 мм
Коробка квант 4 шт: 750 × 465 × 500 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый, черный
  • Материал ножекПолипропилен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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