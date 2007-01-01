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Настоящее фото товара Стул Амегс полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амегс полубарный, серый
11 оценок
4 190
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Стул Амегс полубарный, серый - фото 1Стул Амегс полубарный, серый - фото 2Стул Амегс полубарный, серый - фото 3

Стул Амегс полубарный, серый

Артикул: CH-088-451
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эстетически выверенная модель, созданная для ресторанного бизнеса и других пространств формата Хорека. Полубарная высота посадки делает стул универсальным решением для барных зон с пониженной столешницей, а сбалансированный дизайн позволяет использовать его в интерьерах кафе, ресторанов и кофеен. Каркас выполнен из лёгкой, но прочной металлической трубы, рассчитанной на регулярные нагрузки.

Сиденье изготовлено из гнутоклееной фанеры с наполнением из пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Стёганое сиденье, глубокая посадка и вогнутая спинка создают комфортное положение для пользователя.

Основание выполнено в виде цельносварного металлокаркаса из стальной трубы диаметром 25 мм с утонением, подножка — из трубы диаметром 18 мм, что положительно сказывается на устойчивости и долговечности конструкции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья340 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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