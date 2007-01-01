Характеристики товара
Описание
Эстетически выверенная модель, созданная для ресторанного бизнеса и других пространств формата Хорека. Полубарная высота посадки делает стул универсальным решением для барных зон с пониженной столешницей, а сбалансированный дизайн позволяет использовать его в интерьерах кафе, ресторанов и кофеен. Каркас выполнен из лёгкой, но прочной металлической трубы, рассчитанной на регулярные нагрузки.
Сиденье изготовлено из гнутоклееной фанеры с наполнением из пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Стёганое сиденье, глубокая посадка и вогнутая спинка создают комфортное положение для пользователя.
Основание выполнено в виде цельносварного металлокаркаса из стальной трубы диаметром 25 мм с утонением, подножка — из трубы диаметром 18 мм, что положительно сказывается на устойчивости и долговечности конструкции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина525 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет