Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьябархат
- Цветсиний
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Манго, вельвет, мятное
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Кристи синее
Кресло Шелфорд светло-розовое
Кресло Шелфорд травяное
Кресло Шелфорд синее
Кресло Декстер охра
Стул Лига №3