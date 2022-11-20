Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Мягкое сидение Sheffilton сшито из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон. Микровелюр гиппоалергенный, экологичный, мягкий и приятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Сидение стула из полипропилена и не используется отдельно от чехла, но удобно то, что чехол съемный.
Можно провести профилактическую чистку и надеть обратно, без особых усилий. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм)Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Вес4,08 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Страна изготовленияРоссия