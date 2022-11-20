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Стул Уинборн, графит

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мягкое сидение Sheffilton сшито из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон. Микровелюр гиппоалергенный, экологичный, мягкий и приятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Сидение стула из полипропилена и не используется отдельно от чехла, но удобно то, что чехол съемный.
Можно провести профилактическую чистку и надеть обратно, без особых усилий. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм)Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА

Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ

Чистка пылесосом, для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес4,08 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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