Характеристики товара
Описание
Идеальное решение для создания уютной обстановки как внутри помещения, так и на террасе. Его стильный дизайн добавит нотку современного шарма в интерьер, а водостойкость делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес4.2 кг
- Материалполипропилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет