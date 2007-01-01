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Стул College (на крутящемся основании со столиком), оранжевый - фото 1
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Стул College (на крутящемся основании со столиком), оранжевый

Артикул: CH-077-686
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

COLLEGE - современный дизайн для школьного и офисного сегмента.Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт.Поворотное основание на 4-колесных опорах, удобная корзина для хранения вещей, прочный планшет для письма из полиуретана с ламинированной поверхностью — это самая инновационная версия коллекции COLLEGE.Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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