Фотография Барный стул Геометрия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Барный стул Геометрия

4.3
Оптовая цена
11 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Барный стул Геометрия
Барный стул Геометрия
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Барный стул Геометрия

4.3
11390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья750/800 мм

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