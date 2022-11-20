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Стул Monk, серый

Артикул: CH-053-383
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул Monk выполнен из массива бука. Его детали тщательно проработаны, чтобы обеспечить долговечность и комфорт использования на долгие годы.
Стул Monk оформлен мягким сиденьем, а также имеет эргономичную спинку для поддержки спины.
Классический дизайн идеально сочетается с любым интерьером. Крепкий, надежный стул Monk станет идеальным дополнением к вашей коллекции мебели и будет радовать вас своей красотой и комфортом на протяжении многих лет.

МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаШенилл
  • Каркасдуб
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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