Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес8 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Стол Сармат
Стол АРКОС 24
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Стол Бран, белое дерево/ стекло