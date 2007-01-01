Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Ольхан, синий
9 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Ольхан, синий - фото 1Стул барный Ольхан, синий - фото 2Стул барный Ольхан, синий - фото 3Стул барный Ольхан, синий - фото 4Стул барный Ольхан, синий - фото 5Стул барный Ольхан, синий - фото 6Стул барный Ольхан, синий - фото 7Стул барный Ольхан, синий - фото 8Стул барный Ольхан, синий - фото 9Стул барный Ольхан, синий - фото 10

Стул барный Ольхан, синий

Артикул: CH-051-360
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1060 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Ольхан, серый
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Барный табурет Кален, белый
Фотография товара Барный табурет Кален, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1060 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья600/820 мм
  • Вес12.79 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки7.8 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм

475
Фотография товара Кресло Софа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена

Кресло Софа

35
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Светильник лофт Стрекоза

74
Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Сиэттл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Сиэттл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59014
7 590 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Сиэттл

77
Распродажа
Фотография товара Стул Юта синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19047
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Юта синий

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул венский барный Форм, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский барный Форм, бук, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стул венский барный Форм, бук

13
  • черный
  • красный, черный
Фотография товара Кресло Лето, зеленый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лето, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Лето, зеленый, велюр

11
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло Локи, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Кресло Локи, микровелюр, серый

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", шампань

12
Фотография товара Диван Орбис, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орбис, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 690

Диван Орбис, велюр оранжевый

60

Другие товары из раздела мебель для ресторана

Фотография товара Стул барный Эшли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул барный Эшли

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул барный Кольт, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, кремовый

11
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный
  • черный, серебряный
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Кольт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, серый

14
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный
  • черный, серебряный
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Верон, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Верон, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Верон, кремовый

9
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый

14
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, мокко

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый

11
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный

8
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

6
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 44 шт.

Товар в корзине

Стул барный Ольхан, синий
Стул барный Ольхан, синий
от 5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности