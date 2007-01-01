Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина480 мм
- Высота840/1060 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья600/820 мм
- Вес12.79 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки7.8 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет