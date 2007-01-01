Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Высота890/1100 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья610/820 мм
- Вес13.91 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки15.4 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет