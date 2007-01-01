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Настоящее фото товара Стул барный Солит черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Солит черный/ткань бежевый
13 оценок
17 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Солит черный/ткань бежевый - фото 1Стул барный Солит черный/ткань бежевый - фото 2Стул барный Солит черный/ткань бежевый - фото 3

Стул барный Солит черный/ткань бежевый

Артикул: CH-089-004
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с полубарной стойкой гармонично сочетается с классическими кухонными креслами аналогичного стиля. Благодаря надежной конструкции он способен выдержать вес до 190 кг, а крепление спинки выполнено без использования винтов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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