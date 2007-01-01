Характеристики товара
Описание
Стул Дженнифер – это изысканное сочетание современного дизайна и комфорта. Его стильный силуэт и продуманная форма делают его отличным дополнением к любому интерьеру, будь то современная квартира, уютное кафе или элегантный офис.
Этот стул подчеркивает утонченность пространства, легко комбинируясь с разными стилями мебели. Он создан для тех, кто ценит не только визуальную эстетику, но и удобство в повседневном использовании.
Стул Дженнифер – это выбор в пользу качества, гармонии и безупречного вкуса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина590 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес14 кг
- Материалдерево, полиэстер
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
- Цвет каркасакоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки980 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет