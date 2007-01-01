Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденный стул Дженнифер, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стул Дженнифер
15 оценок
47 890
Товар в корзине. Перейти
Обеденный стул Дженнифер - фото 1Обеденный стул Дженнифер - фото 2Обеденный стул Дженнифер - фото 3Обеденный стул Дженнифер - фото 4

Обеденный стул Дженнифер

Артикул: CH-084-663
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, экокожа Блю, каркас гальваника
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блю, каркас гальваника от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Field пластик темно-бирюзовый
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Дженнифер – это изысканное сочетание современного дизайна и комфорта. Его стильный силуэт и продуманная форма делают его отличным дополнением к любому интерьеру, будь то современная квартира, уютное кафе или элегантный офис.

Этот стул подчеркивает утонченность пространства, легко комбинируясь с разными стилями мебели. Он создан для тех, кто ценит не только визуальную эстетику, но и удобство в повседневном использовании.

Стул Дженнифер – это выбор в пользу качества, гармонии и безупречного вкуса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес14 кг
  • Материалдерево, полиэстер
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки980 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Полубарный стул Мила, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Полубарный стул Мила, белый

90
Распродажа
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех

67
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех

76
Фотография товара Стул Verno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Verno, серый

64
В пути 62 шт.
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
Фотография товара Стул Одди, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Одди, велюр темно-серый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Гемма лаванда, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма лаванда, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99025
10 590 ₽Оптовая цена

Стул Гемма лаванда, велюр, черный

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Graive, велюр, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Graive, велюр, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Стул Graive, велюр, бук

11
Настоящее фото товара Стул Арнедо, ткань Confetti deep forest, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Арнедо, ткань Confetti deep forest

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр графит

10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом

7
Фотография товара Кресло College BX-3225-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3225-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3225-1/Black

11
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
Распродажа
Фотография товара Кресло Форли, темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Форли, темно-бежевый

5
Настоящее фото товара Кресло Finer, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый велюр

12
Фотография товара Кресло Муссон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Муссон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло Муссон, серое

7
Фотография товара Кресло Leto, зеленый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Leto, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
21 390

Кресло Leto, зеленый, велюр

11
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Кресло Robin, хром, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Кресло Robin, хром

10
New
Фотография товара Кресло Сатори, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Кресло Сатори, синий

12

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Solar, желтый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 890 ₽

Стул Solar, желтый, ножки металл

85
Фотография товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас

54
Распродажа
Фотография товара Стул барный Флекс велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 4901
9 500 ₽Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр бежевый

26
В наличии 8 шт.В пути 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Топас, черная морилка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, черная морилка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽

Стул Топас, черная морилка, бежевый

68
Фотография товара Стул Фарум серая ткань ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фарум серая ткань ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Фарум серая ткань ножки орех

92
Фотография товара Стул Алдис катания вайт / белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алдис катания вайт / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Алдис катания вайт / белый матовый

43
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Эби, серый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эби, серый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Эби, серый, ножки белые

15
Настоящее фото товара Стул мягкий Deco Flare, экокожа, металл, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий Deco Flare, экокожа, металл, белый, серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит, дуб нордик, грета грэй от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит, дуб нордик, грета грэй, произведённого компанией ChiedoCover
19 3902
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит, дуб нордик, грета грэй

7
Фотография товара Стул деревянный барный Ден, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный барный Ден, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Стул деревянный барный Ден, черный

15
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Обеденный стул Дженнифер
Обеденный стул Дженнифер
47 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом

7
Фотография товара Кресло College BX-3225-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3225-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3225-1/Black

11
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности