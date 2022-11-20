Мягкий стул Чили

11 оценок

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Мягкий стул Чили

5
4 400 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Норман рогожка светло-серый
Стул Норман рогожка светло-серый
Следующий Стул Madina белый/фиолетовый
Стул Норман рогожка светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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