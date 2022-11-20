Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,13
Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 18
Основные характеристики
- Высота650/850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина420 мм
- Вес6.8 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,13
Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 18
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