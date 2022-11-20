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Стул барный Орион белый

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Стул барный Орион бежевый

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,13

Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 18

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Основные характеристики

  • Высота650/850 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес6.8 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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