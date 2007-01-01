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Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

Артикул: CH-077-883
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул легко стопируется по 10 штук. Дополнительно Стул Q5, может быть, оснащен хромированными соединительными креплениями, позволяющими устанавливать стулья в ряд в конференц-залах, амфитеатрах, классах, аудиториях.

В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес7.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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