Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Высота620 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес4 кг
- Объем0.083 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Beetle со спинкой, изумрудный, 65 смВ наличии 43 шт.
Стул полубарный Beetle со спинкой, темно-розовый, 65 смВ наличии 43 шт.
Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 смВ наличии 27 шт.
Стул полубарный Меган велюр зеленыйВ наличии 25 шт.
Стул полубарный Меган велюр пыльно-синийВ наличии 10 шт.
Стул полубарный Меган велюр серыйВ наличии 18 шт.
Стул полубарный Меган велюр травяной
Стул полубарный Меган велюр черный
Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см
Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см
Стул Сильвия
Подстолье металлическое 1291EMВ наличии 30 шт.
Диван Wolsly двухместный
Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650
Бескаркасный диван Easy - 70/100
Буфет лофт металлический «Амбер»
Стул Ажемо, кремовый
Стул барный Либерти бежевыйВ наличии 31 шт.
Стул барный Олимп красный, экокожаВ наличии 11 шт.
Стул барный Джокер
Стул полубарный Диего велюр травяной
Стул барный Тейлор, велюр серый
Барный стул Solar, велюр Bella 37 изумрудный, вертикальная прострочка
Табурет прозрачный барный Fox черныйВ наличии 12 шт.
Барный стул РИГА, велюр темно-синий
Барный стул Лагер, темно-коричневая кожаВ наличии 114 шт.
Стул барный Элис, морская волна, цвет основания хромВ наличии 2 шт.