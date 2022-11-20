Характеристики товара
Описание
Стул Basis, синий/коричневый, основание черное
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина460 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья460 мм
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