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Стул Basis

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Basis, синий/коричневый, основание черное

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья460 мм
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