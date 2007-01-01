Характеристики товара
Описание
Стул Басси с увеличенной толщиной сидения и мягкой эргономичной спинкой очень удобное и при этом легкое. Даже ребенок сможет пододвинуть полукресло, как ему удобно. Дорогой велюр с выделкой "микробукле" легко чистится как обычный велюр, не скатывается и рекомендуется в семьи с домашними животными
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Высота760 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет