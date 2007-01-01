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Настоящее фото товара Стул Бинито, черный/серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бинито, черный/серебристый
11 оценок
14 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Бинито, черный/серебристый - фото 1Стул Бинито, черный/серебристый - фото 2Стул Бинито, черный/серебристый - фото 3Стул Бинито, черный/серебристый - фото 4

Стул Бинито, черный/серебристый

Артикул: CH-088-620
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечивает такой же уют, как и любимый диван. Прочная основа изделия способна выдержать вес до 190 кг. Материал устойчив к загрязнениям и неприятным запахам, а также легко поддается чистке. Благодаря этим свойствам тканевая обивка остается привлекательной даже при наличии домашних животных

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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