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Стул Office Ease, серый

Артикул: CH-072-189
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал ножек:сталь (серый) ; Материал основания:сталь (серый) ; Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Office Ease, серый
Стул Office Ease, серый
8 790
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