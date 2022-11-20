Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 4 шт
Вес 23,56
Объем 0,249
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина610 мм
- Глубина490 мм
- Вес5.8 кг
- Материалпластик
- Материал каркасадерево, бук
- Цветчерный
Количество в упаковке 4 шт
Вес 23,56
Объем 0,249
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