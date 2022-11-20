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Стул Infinity черный

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 4 шт
Вес 23,56
Объем 0,249

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасадерево, бук
  • Цветчерный

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