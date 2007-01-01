Характеристики товара
Описание
Оптимальный угол наклона спинки и сиденья – для удобства посадки практически при любом росте.
Сложная система ребер жесткости и других конструктивных элементов обеспечивает прочность стула по всем осям координат.
Особая текстура поверхности – сатин и мерцающая геометрия – не только придадут торжественности интерьеру в целом, но и надолго сохранят изделие в его первоначальном виде.
Материал сиденья (РР) и опоры из анодированного алюминия позволяют использовать стул в любых условиях - как в помещении, так и под открытым небом.
Полиуретановые заглушки на опорах не повредят напольное покрытие, а специальные амортизаторы под сиденьем сохранят штабелированные стулья при транспортировке.
Это и многое другое делает Митч 2 прекрасным выбором, если нужен красивый, прочный, легкий в эксплуатации стул с долгим сроком службы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина585 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес2.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаалюминий
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки13.40 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяДа