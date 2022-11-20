Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Alice с корпусом из технополимера от дизайнеров Arter & Citton имеет стальной каркас Ø16 мм. Контраст между непрозрачной передней частью и глянцевой задней и характерная эргономичная форма отражают особенности этого кресла. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 14,5 кг
Размер упаковки 555х535х710 мм
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина530 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия