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Настоящее фото товара Стул Лофт-К, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт-К
61 оценка
3 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Лофт-К

Артикул: CH-015-668
61 оценка
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.4 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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