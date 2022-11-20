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Стул Лофт-К

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Стул Лофт, каркас черный, экокожа шоколад

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес4.4 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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