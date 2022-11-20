Стул Brandy X, латте/ белый каркас
6 550 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор
Вес брутто: 7,5
Объем: 0.128
Скатерть Мати
Скатерть Кофейный набор, габардин
Дорожка для стола, габардин
Комплект для стола и стульев, светло-бежевый
Комплект для стола и стульев, цветочный
Скатерть Габардин
Скатерть Лен, зеленый
Стул Chilli Ru, серая сталь/ белый каркас
Стул Chilli Square, террариумный мох/ белый каркас
Стул Chilli Q Square, аквамарин/ черный каркас
Стул Chilli Q Square, бежевый/ белый каркас
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный