Стул Brandy X, латте/ белый каркас

11 оценок

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Стул Brandy X, латте/ белый каркас

4.6
6 550 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
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Стул Brandy X, розовый/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 7,5

Объем: 0.128

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота830 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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