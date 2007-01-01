Характеристики товара
Описание
Свежий акцент в интерьере
Серебристый оттенок обивки придаёт креслу Essio лёгкость и современность. Этот цвет особенно эффектно смотрится в интерьерах с холодной палитрой или акцентной подсветкой. Такое кресло станет стильной деталью как в гостиной, так и в офисе или лаунж-зоне.
Продуманный комфорт
Мягкое сиденье, комфортная спинка и подлокотники делают отдых в кресле по-настоящему расслабляющим. Вертикальная стёжка добавляет текстуры и объёма, подчёркивая дизайнерский подход к деталям.
Прочные материалы
Ножки выполнены из массива гевеи, устойчивого к деформации и износу. Светлая древесина в сочетании с серебристой обивкой создаёт выразительный и благородный контраст. Максимальная нагрузка — 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина720 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет