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Настоящее фото товара Стул Брунто, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Брунто, черный
10 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Брунто, черный

Артикул: CH-088-440
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Спинка стула – прочный металлокаркас обтянутый тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Сиденье стула, изготовлены фанеры (сиденье) и обито тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – цельносварной каркас из стальной трубы 20х20 мм с утонением и профильной трубы 20*10 мм покрытой полимерным защитным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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