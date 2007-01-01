Характеристики товара
Описание
Спинка стула – прочный металлокаркас обтянутый тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Сиденье стула, изготовлены фанеры (сиденье) и обито тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание стула – цельносварной каркас из стальной трубы 20х20 мм с утонением и профильной трубы 20*10 мм покрытой полимерным защитным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес9.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет