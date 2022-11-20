Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6,7 кг
Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)
Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)
Стул Вито, Catania Coral (хром)
Стул Вито, Catania Izumrud (хром)
Стул Вито, Candy Sunny (хром)
Стул Диаманте-лофт, Pluton 101
Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender
Стул Диаманте-релакс, Pluton 101
Стул Диаманте-люкс, Pluton 101
Чехол 61
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Берн бежево-коричневый
Стул Lancelot, синий
Зеркало Парма 6
Стул Мирэлла Грэйс
Стул Т-Коффи
Кресло пластиковое Remind
Кресло Берни
Стул Кайзука бежевый