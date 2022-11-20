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Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 1Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 2Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 3Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 4Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 5Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 6

Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех

Артикул: CH-031-233
37 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6,7 кг

Полукресло Dolche, букле Buckle white, старинный орех — выполненные заказы

Фотография товара Стул Dolche, велюр тёмный, морилка черный цвет от компании ChiedoCover.Стул Dolche, велюр тёмный, морилка черный цветФотография товара Стул Dolche, рогожка Tesla 08, кожзам Oracul 110, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Стул Dolche, рогожка Tesla 08, кожзам Oracul 110, ножки бук под лакФотография товара Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех
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