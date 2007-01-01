Характеристики товара
Описание
Стул Персиваль с прямыми черными ножками из массива дерева и черной обивкой из ткани на основе хлопка и льна. Верх спинки слегка загнут, внутренняя часть украшена объемной стежкой. Модель предназначена для офисных и жилых интерьеров, подходит для ресторанов и кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина560 мм
- Высота880 мм
- Вес8 кг
- Материалмассив березы
- Цветчерный
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет