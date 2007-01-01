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Настоящее фото товара Стул Персиваль, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Персиваль
6 оценок
24 090
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Стул Персиваль

Артикул: CH-087-741
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Персиваль с прямыми черными ножками из массива дерева и черной обивкой из ткани на основе хлопка и льна. Верх спинки слегка загнут, внутренняя часть украшена объемной стежкой. Модель предназначена для офисных и жилых интерьеров, подходит для ресторанов и кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Вес8 кг
  • Материалмассив березы
  • Цветчерный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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