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Стул CHILLI-X, зеленый

13 оценок

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Стул Лион Страйпс велюр лиловый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветзеленый

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