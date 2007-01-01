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Настоящее фото товара Стул Чикаго полубарный, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Чикаго полубарный, графит
6 оценок
8 49064
23 190 ₽
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Стул Чикаго полубарный, графит - фото 1Стул Чикаго полубарный, графит - фото 2Стул Чикаго полубарный, графит - фото 3Стул Чикаго полубарный, графит - фото 4Стул Чикаго полубарный, графит - фото 5
Распродажа

Стул Чикаго полубарный, графит

Артикул: CH-078-654
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья340 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Чикаго графит - аккуратный, современный полубарный стул. Сиденье и спинка слегка скруглены, чтобы обеспечить наиболее удобное положение для сидения. Металлический каркас, придает одновременно эстетическую строгость и в тоже время облегчает конструкцию изделия и обеспечивает надежность, стабильность и более длительный срок службы. Обивка стула выполнена из эко-кожи графитового оттенка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья340 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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