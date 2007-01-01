Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Чикаго графит - аккуратный, современный полубарный стул. Сиденье и спинка слегка скруглены, чтобы обеспечить наиболее удобное положение для сидения. Металлический каркас, придает одновременно эстетическую строгость и в тоже время облегчает конструкцию изделия и обеспечивает надежность, стабильность и более длительный срок службы. Обивка стула выполнена из эко-кожи графитового оттенка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина460 мм
- Высота940 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Высота до сиденья640 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет