Cтул Чили барный

11 оценок

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Cтул Чили барный

4.6
4 590 ₽
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Cтул Чили полубарный
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветголубой
  • Ширина450 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота1125 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл

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