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Стул обеденный Ponpoun, бежевый, терракотовый

Артикул: CH-074-676
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Ponpoun – стильный комфорт для вашего интерьера

Материалы и цвета
Стул выполнен из приятного на ощупь шенилла в теплых оттенках: сиденье – насыщенного терракотового цвета, а спинка – в бежевом тоне. Черный металлический каркас обеспечивает прочность и долговечность, создавая гармоничный контраст с мягкой текстильной обивкой.

Дизайн и комфорт
Особенность модели – цилиндрическая мягкая спинка, придающая стулу оригинальность и обеспечивающая удобную поддержку спины. Объемное сиденье с плотным наполнением делает посадку комфортной даже при длительном использовании.

Прочность и надежность
Металлический каркас гарантирует устойчивость конструкции, выдерживая нагрузку до 150 кг. Высокое качество материалов делает стул долговечным и устойчивым к повседневному использованию.

Стиль и универсальность
Этот стул идеально впишется в современный, минималистичный или эклектичный интерьер. Подойдет как для домашней кухни и балкона, так и для кафе, ресторанов или загородного дома. Компактные размеры и отсутствие подлокотников позволяют легко сочетать его с разными типами столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, терракот

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20 кг
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Ponpoun, бежевый, терракотовый
Стул обеденный Ponpoun, бежевый, терракотовый
17 990
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