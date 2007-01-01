Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Cover B, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cover B, капучино
11 оценок
2 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Cover B, капучино - фото 1Стул Cover B, капучино - фото 2
NEW

Стул Cover B, капучино

Артикул: CH-082-917
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.

Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames M БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M БЕЛЫЙ

148
Фотография товара Стул Милли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милли, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли

60
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09020
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик коричневый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юта серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юта серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Юта серый

26
Фотография товара Стул Версаль велюр пыльно - синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр пыльно - синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Версаль велюр пыльно - синий

26
В наличии 9 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bruno зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 8909
10 830 ₽Оптовая цена

Стул Bruno зелёный

64
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
Настоящее фото товара Стул Элайджа, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, голубой

6
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
Фотография товара Стул Lorence, каркас серебро, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, зеленый

9

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой

14
Фотография товара Венеция Кровать-диван прямой молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Венеция Кровать-диван прямой молочный

74
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт оранж

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

69
Фотография товара Кресло Swan Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
92 590
Оптовая цена

Кресло Swan Aviator

69
Фотография товара Модуль Борн, кресло, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, кресло, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Модуль Борн, кресло, кремовый

11
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Fractal, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Стул кухонный Fractal, белый

14
Фотография товара Диван Абри мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри мятный

10
Фотография товара Стул Рич, Орех/Ромб Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Ромб Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Ромб Коричневый

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от55 790

Диван Vintage, велюр изумруд

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Бруно велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Бруно велюр коричневый

26
В наличии 18 шт.В пути 54 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Корс-65 софт, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул барный Корс-65 софт, экокожа

6
Фотография товара Стул Мальта-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мальта-3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Мальта-3

7
Фотография товара Стул Premium, пшеничный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Premium, пшеничный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Premium, пшеничный

7
Фотография товара Стул обеденный Leya, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул обеденный Leya, зеленый

8
New
Настоящее фото товара Стул Apex, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул Apex, бук, белый

7
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Cache, поворотный, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 290

Стул кухонный Cache, поворотный, коричневый, черный

12
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Halcyon, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стул кухонный Halcyon, капучино

8
New
Фотография товара Стул Bearing, ореховый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bearing, ореховый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44 490

Стул Bearing, ореховый, черный

7
New
Фотография товара Стул Haven, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Haven, серый, произведённого компанией ChiedoCover
70 090

Стул Haven, серый

12

Товар в корзине

Стул Cover B, капучино
Стул Cover B, капучино
2 290
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой

14
Фотография товара Венеция Кровать-диван прямой молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Венеция Кровать-диван прямой молочный

74
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт оранж

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

69

Акции для вас

Новость от 24.10.2022 Топ-5 прозрачных стульев
Топ-5 прозрачных стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.10.2018 Выставка HoReCa Казань
Выставка HoReCa Казань

24-26 октября в столице Татарстана будет проведена выставка для представителей гостиничного бизнеса. На этой выставке запланирована эксклюзивная деловая программа с интерактивными мастер-классами.

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности