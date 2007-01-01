Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Cover B, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cover B, белый, белые ножки
8 оценок
2 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Cover B, белый, белые ножки - фото 1Стул Cover B, белый, белые ножки - фото 2Стул Cover B, белый, белые ножки - фото 3
NEW

Стул Cover B, белый, белые ножки

Артикул: CH-082-965
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный дизайнерский стул с узнаваемым силуэтом и акцентом на визуальную лёгкость. Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, стул одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.

Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

340
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, синий

36
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Leo кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09031
12 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Leo кофейный

56
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 9 шт.В пути 15 шт.
Фотография товара Стул Хольбек, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хольбек, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Хольбек, синяя ткань

13
Фотография товара Стул Дженна, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, черный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Kalipso белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kalipso белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Kalipso белый, золотой

11
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, экокожа

12
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Стол Лофт 24

40
New
Фотография товара Диван Лондон, серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
70 990

Диван Лондон, серый, 2600

11
Фотография товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue , произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue

31
Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13
New
Фотография товара Стул Isle, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Isle, серый, произведённого компанией ChiedoCover
82 290

Стул Isle, серый

14
Фотография товара Диван LEONE из велюра, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
104 790
Оптовая цена

Диван LEONE из велюра, серо-коричневый

84
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Shift, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стул кухонный Shift, оливковый, черный

10
Фотография товара Угловая секция Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловая секция Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Угловая секция Вояж

51
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Grove, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Стул кухонный Grove, бежевый, черный

8
Настоящее фото товара Диван Angelic двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Angelic двухместный

62

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Reflet бежевый, шенилл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Reflet бежевый, шенилл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89053
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Reflet бежевый, шенилл, черный

9
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Нео, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Нео, зеленый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Sage, серый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sage, серый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79039
14 190 ₽Оптовая цена

Стул Sage, серый, шенилл, черный каркас

7
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony бежевый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол, пыльно-розовый, серые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол, пыльно-розовый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
12 9908
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол, пыльно-розовый, серые ножки

26
В наличии 14 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул Dezh Д от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh Д, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стул Dezh Д

5
Распродажа
Фотография товара Стул Alice серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alice серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 19042
13 990 ₽

Стул Alice серый

12
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Sphere, зеленый, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
43 490

Стул кухонный Sphere, зеленый, черный, золотой

5
New
Настоящее фото товара Стул Symbiosis, горчичный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Стул Symbiosis, горчичный велюр

12
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Undying, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Стул кухонный Undying, поворотный, светло-бежевый, черный

10

Товар в корзине

Стул Cover B, белый, белые ножки
Стул Cover B, белый, белые ножки
2 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Стол Лофт 24

40
New
Фотография товара Диван Лондон, серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лондон, серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
70 990

Диван Лондон, серый, 2600

11
Фотография товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue , произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега - б textile, беленый дуб, blue

31
Фотография товара Диван Brus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brus, произведённого компанией ChiedoCover
44 790
Оптовая цена

Диван Brus

13

Акции для вас

Новость от 05.12.2022 Только в декабре Дарим декор и подушки!
Только в декабре Дарим декор и подушки!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.06.2018 Сколько оттенков красного вы знаете? Скидка 15% на все оттенки красного
Сколько оттенков красного вы знаете? Скидка 15% на все оттенки красного

Именно для тех, кто при оформлении интерьера предпочитает красный цвет, преКрасное предложение от ChiedoCover — скидка 15% на любую нашу продукцию в красной гамме, действующая при оплате заказа с 22 по 24 июня

Новость от 01.11.2023 Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья
Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности