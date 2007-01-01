Характеристики товара
Описание
Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.
Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет