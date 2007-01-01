Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Cover B, черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cover B, черный, бежевый
5 оценок
2 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Cover B, черный, бежевый - фото 1Стул Cover B, черный, бежевый - фото 2Стул Cover B, черный, бежевый - фото 3
NEW

Стул Cover B, черный, бежевый

Артикул: CH-082-921
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.

Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ оранжевый

69
В наличии 282 шт.
Фотография товара Стул Пиза МК1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиза МК1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Пиза МК1

43
Фотография товара Стул Дэгни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Дэгни

90
Фотография товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

94
Фотография товара Стул Версаль велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Версаль велюр винный

26
В наличии 16 шт.В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Leo светло-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49055
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Leo светло-бирюзовый

100
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

26
В наличии 2 шт.В пути 54 шт.
Фотография товара Стул Franc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, серый

91
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Дженна, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, черный

11
Фотография товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

6
В наличии 38 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49024
13 690 ₽

Стул Венера диамант велюр серый

11
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Фотография товара Стул Алексис велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр серый

26
В наличии 7 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой зеленый

64
Фотография товара Стол барный Virtuos D, орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, орех/ белый

39
Онлайн показ
Фотография товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Диван Neo, бежевый велюр, 1200

15
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый

12
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

69
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, темно-коричневый

11
Фотография товара Диван Квинс Угловой вельвет, беленый дуб grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, беленый дуб grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой вельвет, беленый дуб grey

72

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Филл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, розовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа

26
Фотография товара Стул Denver, черный, серебро, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denver, черный, серебро, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Denver, черный, серебро, экокожа

5
Настоящее фото товара Стул барный Верм-65, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул барный Верм-65

10
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Melia, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Melia, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Melia, светло-коричневый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090

Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный

26
В пути 24 шт.
Фотография товара Стул обеденный Leya, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул обеденный Leya, светло-серый

8
Фотография товара Стул обеденный Bren, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Bren, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стул обеденный Bren, светло-серый

13
Фотография товара Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый

15
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Стул Cipher B, белый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cipher B, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Cipher B, белый, белые ножки

9

Товар в корзине

Стул Cover B, черный, бежевый
Стул Cover B, черный, бежевый
2 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Венера диамант велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 49024
13 690 ₽

Стул Венера диамант велюр серый

11
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Фотография товара Стул Алексис велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр серый

26
В наличии 7 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 590
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой зеленый

64

Акции для вас

Новость от 27.10.2022 Стремление к высокому
Стремление к высокому

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?
Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.06.2018 Видеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум
Видеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум

Предлагаем вашему вниманию видеоотзыв о мебели и текстиле нашего производства