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Стул Эргон, бежевый, кожзам

Артикул: CH-074-777
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Лаконичный дизайн
2. Высокая спинка
3. Накладки на подлокотниках
4. Широкое сиденье

Дизайн без излишеств позволяет комбинировать стул с любыми дизайнерскими решениями в интерьере. Высокая спинка с эргономичным изгибом снимут нагрузку со спины при длительном сидении. Широкое сиденье позволит удобно разместиться людям разной комплекции. Прочный каркас стула имеет надежную конструкцию с дополнительным ребром поддержки спинки от нагрузок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 9 290
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