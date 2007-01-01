Характеристики товара
Описание
1. Лаконичный дизайн
2. Высокая спинка
3. Накладки на подлокотниках
4. Широкое сиденье
Дизайн без излишеств позволяет комбинировать стул с любыми дизайнерскими решениями в интерьере. Высокая спинка с эргономичным изгибом снимут нагрузку со спины при длительном сидении. Широкое сиденье позволит удобно разместиться людям разной комплекции. Прочный каркас стула имеет надежную конструкцию с дополнительным ребром поддержки спинки от нагрузок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина630 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет