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Стул Латте плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-436
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Латте» - изящный стул плетеный из искусственного ротанга. Его можно оставлять на улице, либо эксплуатировать в помещении. Каркас сделан из прочного алюминия. Сверху конструкции - ручное плетение из круглого искусственного ротанга. Стул бежевого цвета.В комплекте прилагается подушка серо-коричневого цвета. Ее чехол выполнен из влагостойкого 100%-го полиэстера плотностью 230 гр/м2. Этот материал можно стирать, он устойчив к ультрафиолету, осадкам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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