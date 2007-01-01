Характеристики товара
Описание
«Латте» - изящный стул плетеный из искусственного ротанга. Его можно оставлять на улице, либо эксплуатировать в помещении. Каркас сделан из прочного алюминия. Сверху конструкции - ручное плетение из круглого искусственного ротанга. Стул бежевого цвета.В комплекте прилагается подушка серо-коричневого цвета. Ее чехол выполнен из влагостойкого 100%-го полиэстера плотностью 230 гр/м2. Этот материал можно стирать, он устойчив к ультрафиолету, осадкам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина660 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет