Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Duke, серый велюр/ черный каркас
Стул Duke, латте велюр/ черный каркас
Стул Duke, бежевый велюр/ черный каркас
Стул Duke, розовый велюр/ черный каркас
Стул Duke, зеленый велюр/ черный каркас
Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас
Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus