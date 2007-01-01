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Стул Дзен, бежевый

Артикул: CH-074-970
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Широкие, удобные спинка и сиденье

2. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук

3. Прочный металлический каркас

4. Оригинальный дизайн

5. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес10 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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