Характеристики товара
Описание
1. Широкие, удобные спинка и сиденье
2. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук
3. Прочный металлический каркас
4. Оригинальный дизайн
5. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина545 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес10 кг
- Цветтерракот
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет